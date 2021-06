CS_Su Rai1 “La forma dell’acqua” In prima serata il capolavoro di Guillermo Del Toro

Una serata ricca di mistero quella di Rai1, mercoledì 30 giugno alle 21.25, con il capolavoro di Guillermo Del Toro, “La forma dell’acqua”, vincitore di ben quattro Oscar, miglior film e miglior regia compresi, e del Leone d’oro a Venezia, con Sally Hawkins, Michael Shannon, Doug Jones, Octavia Spencer e Richard Jenkins.

Baltimora, 1962. Nell’America segnata dalla guerra fredda, Elisa, una donna affetta da mutismo, è impiegata come donna delle pulizie in un laboratorio scientifico di massima sicurezza. Insieme alla collega Zelda scopre un misterioso esperimento condotto su una strana creatura anfibia, e questo avvenimento cambierà radicalmente la sua vita, coinvolgendola in un gioco pericoloso e molto più grande di lei.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati