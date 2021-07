Su Canale 5 lo Speciale TG5 «Principessa per sempre» dedicato a Lady D

Giovedì 1° luglio, in seconda serata, su Canale 5, lo speciale del TG5 «Principessa per sempre» ricorda e celebra la figura di Lady Diana.

L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, curato da Fabio Tamburini, firmato e condotto da Dario Maltese, racconterà con servizi, reportage dall’estero e ospiti in studio, la storia di una giovane donna, infelice e sfortunata, scomparsa a soli 36 anni.

Il 31 agosto ricorreranno 24 anni dalla morte della Principessa del Popolo, che oggi, giovedì 1° luglio, avrebbe compiuto 60 anni e, a Londra, i litigiosi figli hanno inaugurato la statua in sua memoria nei giardini di Kensington Palace.

Poco dopo va in onda lo speciale TG5 con, tra gli ospiti, Massimo Sestini, il fotoreporter che per primo al mondo è riuscito a scattare una foto di Lady Diana, e di un membro della famiglia reale inglese in generale, in bikini. Un’immagine ripresa dalle principali testate internazionali.

E poi, ancora, Manfredi della Gherardesca racconta l’ambiente da cui proveniva Lady D e la Londra di quegli anni, mentre la giornalista della CNN Nina dos Santos analizza Diana come fenomeno mediatico planetario.

Un reportage realizzato sul campo a Parigi, inoltre, racconterà l’ultima notte della Principessa del Galles, con la testimonianza di Pascal Rostain, che nel suo libro Chi ha ucciso Lady D, scritto insieme a due giornalisti di Paris Match, smonta la tesi del complotto.

