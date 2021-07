CS_Rai1 ripropone The Voice Senior Il talent show dedicato agli over 60

Dopo il grande successo riscosso in autunno, Rai1 ripropone “The Voice Senior”, il talent show dedicato agli over 60, in onda in replica da sabato 10 luglio alle 21.25 su Rai1. A condurre Antonella Clerici, con i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e la figlia Jasmine che rappresentano il team Carrisi, e Clementino.

Le prime tre puntate sono dedicate alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi.

La semifinale è riservata solo a 24 concorrenti, 6 per team, mentre solo in 2 per team accederanno alla finale.

The Voice Senior è prodotto in Italia per Fremantle da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo e in onda in ben 62 Paesi. La regia è di Sergio Colabona.

