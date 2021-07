La frizzante e bellissima Matilde Brandi è l’ospite dell’ultima puntata di “Fatto da mamma”, in onda, in via eccezionale, lunedì 12 luglio alle 12.10 su Rai2.

Matilde, mamma delle due gemelle adolescenti Aurora e Sofia, si racconterà attraverso i piatti più amati dalle sue figlie e con la conduttrice e amica Flora Canto preparerà le ricette preferite dalle sue ragazze.

