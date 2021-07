“Carramba che sorpresa” su Rai1

Omaggio a Raffaella Carrà

Un omaggio all’artista “più amata dagli italiani”. Su Rai1 da martedì 13 luglio, alle 21.25, si riavvolge il nastro per rivedere in azione, dagli studi televisivi Auditorium di Roma, la grande Raffaella Carrà in uno dei programmi del sabato sera di maggior successo: “Carramba che sorpresa”, con le storie, le emozioni, le sorprese tra gente comune e personaggi famosi della celebre trasmissione. Un viaggio che è durato molti anni ed è entrato per sempre nei cuori e nella memoria collettiva, aprendo le porte ad un genere televisivo che ancora ci accompagna.

Redazione