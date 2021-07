CS_Su Rai2, il Festival del Cinema Italiano, conduce Veronica Maya

Andrà in onda martedì 13 luglio alle 23.30 su Rai2 lo speciale dedicato alla seconda edizione del Festival del Cinema Italiano di San Vito Lo Capo (TP), la manifestazione cinematografica che celebra e valorizza le produzioni nazionali di lungometraggi e corti di registi affermati e di giovani esordienti. Condotto da Veronica Maya, lo speciale vedrà la presenza del direttore artistico del festival, il regista Paolo Genovese e del presidente onorario, Fabrizio Del Noce. Tra gli ospiti Alessandro D’Alatri, Beppe Convertini, Sergio Friscia, Clementino e, in collegamento da Los Angeles, il regista americano Oliver Stone. Nel corso dello speciale la giuria dei lungometraggi e dei corti, composta da Silvio Orlando (presidente), Serena Autieri, Giusy Buscemi, Paolo Conticini, Donatella Finocchiaro, Chiara Francini, Christian Marazziti, assegnerà le “Stelle d’argento al cinema italiano” alle seguenti categorie: Miglior film – Migliore regia – Miglior opera prima – Miglior cortometraggio – Migliore attore e attrice protagonista – Migliore attore e attrice non protagonista.

Redazione