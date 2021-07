Le classifiche pop degli Italiani a “Top Su Rai1 torna la prima edizione del gioco di Carlo Conti tra musica e ‘Vip’Dieci”

Secondo appuntamento con la replica della prima edizione di Top Dieci, venerdì 16 luglio alle ore 21.25. Padrone di casa Carlo Conti alle prese con un varietà accattivante che ha rappresentato il punto di ripartenza delle prime serate dopo lo stop delle produzioni per il ‘lockdown’. In questa puntata le due squadre vip saranno composte da Mara Maionchi, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e da Nino Frassica, Diletta Leotta, Cristiano Malgioglio. Ospiti speciali Patty Pravo e Leonardo Pieraccioni. Le due squadre si sfideranno su classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni. La squadra che al termine della puntata avrà totalizzato il maggior numero di punti indovinando le posizioni corrette delle hit parade sarà proclamata vincitrice.

Redazione