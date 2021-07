CS_MARCO MASINI: il 30 settembre all’ARENA DI VERONA, l’imperdibile appuntamento live per festeggiare i 30 anni di carriera con tanti grandi ospiti!

MARCO MASINI

L’IMPERDIBILE APPUNTAMENTO LIVE

PER FESTEGGIARE I 30 ANNI DI CARRIERA

IL 30 SETTEMBRE ALL’ARENA DI VERONA

con TANTI GRANDI OSPITI

Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek,

Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa,

Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, Arisa

Si terrà il 30 settembre 2021 l’imperdibile appuntamento live di MARCO MASINI all’ARENA DI VERONA: il concerto-evento per festeggiare i 30 anni di carriera dell’artista, con tanti grandi ospiti!

Il concerto,recupero del 20 settembre 2020, si preannuncia imperdibile: infatti, per celebrare uno degli artisti più rappresentativi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco insieme a Marco anche molti colleghi e amici come Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, Arisa e tanti altri!

A partire da mercoledì 16 giugno ed entro (e non oltre) il 25 luglio è possibile eseguire la procedura di check-in per i possessori dei biglietti già acquistati al seguente link https://www.clappit.com/marco-masini-2021/homePage.html

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato* con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore entro e non oltre il 31 luglio.

*I posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel Biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato.

Dal 27 luglio saranno disponibili nuovi biglietti in vendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Gli acquirenti riceveranno un biglietto numerato (con settore – fila – numero di posto) e pertanto non dovranno effettuare il check-in e non riceveranno il tagliando segnaposto numerato.

In attesa dell’appuntamento all’ARENA DI VERONA, quest’estate prosegue l’“ElettroAcustico 2021”. Sul palco insieme a Marco Masini ci sono Massimiliano Agati (percussioni), Cesare Chiodo (basso e chitarra) e Lapo Consortini (chitarra acustica).

Queste le prossime date ad oggi confermate:

28 luglio, Castello Sforzesco – Vigevano (PV)

6 agosto, Festival di Majano – Majano (UD)

20 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (LU)

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it.

Per info: www.friendsandpartners.it

Redazione