Questo non è uno scherzo estivo, ma la popstar Ed Sheeran, intervistato da un tabloid inglese, ha dichiarato di essere fin da ragazzino un metalhead, e tra i suoi ascolti ci sono band come Cradle Of Filth e Slipknot, inoltre ha espresso il suo desiderio di collaborare con il singer dei britannici Dani Filth e, soprattutto, di voler fare un album totalmente death metal, attendiamo sviluppi. (Metal.it)

