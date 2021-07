CS_IRON MAIDEN Svelano il primo nuovo brano dopo 6 anni, dal titolo ”The Writing On The Wall”

Gli IRON MAIDEN svelano oggi il loro nuovo brano dal titolo ”The Writing On The Wall” con un’attesissima video premiere globale su YouTube. Il brano è stato scritto dal chitarrista dei Maiden Adrian Smith con Bruce Dickinson, prodotto da Kevin Shirley e co-prodotto dal bassista e membro fondatore della band Steve Harris.

All’inizio Bruce Dickinson aveva un’idea di concept per il video che è stato realizzato in collaborazione con due ex dirigenti della Pixar, e fan di lunga data dei Maiden, Mark Andrews & Andrew Gordon. La coppia ha più di 50 anni di esperienza nell’industria di animazione ai massimi livelli inclusi i lavori per “Gli Incredibili”, “Ratatouille”, “Ribelle”, “Monsters” e “Alla ricerca di Nemo”. Con partners in fila per essere coinvolti nel progetto, hanno scelto BlinkInk, uno studio di animazione con base a Londra, stimato per il suo lavoro per una serie di marchi di fama mondiale come Adidas e Coca-Cola e una serie di video musicali di alto livello.

Nel direttore della BlinkInk Nicos Livesey, un altro fan di lunga data dei Maiden, la band ha trovato una persona che ha condiviso la visione collettiva sulla traccia. Il risultato è un video in cui c’è un primo assaggio di una nuova e stupefacente incarnazione di Eddie in uno spettacolare formato 3D.

f.te Musicmap