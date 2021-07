CS_”Giochi senza Frontiere?” a Speciale Frontiere su Rai3

Conduce Franco Di Mare

Alla vigilia di Olimpiadi diverse da tutte le altre, “Frontiere” dedica giovedì 22 luglio alle 23.10 su Rai3, uno speciale al massimo evento sportivo del pianeta. Le XXXII Olimpiadi sono le prime prive del tradizionale incontro di popoli e senza pubblico negli impianti. Ma questo di Tokyo 2020 è solo l’ultimo capitolo di una storia lunghissima in cui lo spirito olimpico è sopravvissuto a tutto: le tensioni geopolitiche, la violenza del terrorismo, l’assalto della pubblicità, lo scandalo del doping, le rivendicazioni razziali e di genere. Eppure, nonostante tutto, le Olimpiadi restano il brand più famoso del mondo, una fantastica vetrina globale per le Nazioni che partecipano e per la città che le organizza. Nello speciale “Giochi senza Frontiere?” il racconto di Franco Di Mare s’intreccerà alle testimonianze di Giovanni Malagò, presidente del Coni, Novella Calligaris, i giornalisti Marino Bartoletti e Dario Ricci, Nicola Sbetti, storico dello sport, il pugile Clemente Russo, la pugile Irma Testa, Jessica Rossi, campionessa di tiro a volo e portabandiera italiana a Tokyo 2020, Manuela Olivieri, vedova di Pietro Mennea e Mario Pescante, ex presidente del Coni. Per ricordare la strage delle Olimpiadi di Monaco del 1972 interverranno, infine, un superstite, Shaul Ladani e Ilana Romano, vedova di Yossef Romano, uno degli undici componenti della squadra olimpica di Israele uccisi nell’assalto.

Redazione