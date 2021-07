CS_Le Olimpiadi di #Tokyo2020 nel weekend sportivo di Radio1 | Focus su ciclismo, basket, scherma e pallanuoto

Sabato sport del 24 luglio sarà presentato da Nico Forletta. Apertura alle 16, dopo la diretta da Tokyo, per parlare soprattutto di Olimpiadi, con due giornalisti e scrittori: Gianni Merlo e Valerio Iafrate. Poi, riflettori puntati su ciclismo (Saronni e Zanin ai nostri microfoni), pallavolo con Massimo Bellano, ct della nazionale femminile U20, recentemente campione del mondo e tennis, con Corrado Barazzutti. Infine, approfondimenti dedicati al calciomercato e alla NBA, fino alla chiusura alle 19. Domenica sport del 25 luglio sarà presentata sempre da Nico Forletta. Luce rossa on air in studio dalle 16, dopo la diretta da Tokyo, per un atro appuntamento dedicato principalmente alle Olimpiadi. In evidenza, le discipline protagoniste della giornata giapponese: quindi riflettori puntati sul ciclismo femminile con ai microfoni Imelda Chiappa, argento ad Atlanta 1996 e scherma, con la bi-campionessa olimpica Elisa Di Francisca. E ancora la pallanuoto, andando a rievocare lo storico oro di Barcellona 1992 con Ratko Rudic (ct di quella nazionale) e Mario Fiorillo (capitano), per finire con il basket, con Carlo Recalcati e Giacomo Galanda, protagonisti della medaglia d’argento ad Atene 2004. Infine, fino alla chiusura alle 19, approfondimenti dedicati al calcio di Serie A e di Serie B.

Redazione