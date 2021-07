CS_Su Rai1 “The Voice Senior”

Con Antonella Clerici le ultime Blind Auditions

Ultime audizioni “al buio” per “The Voice Senior”, il programma condotto da Antonella Clerici, in onda sabato 24 luglio in prima serata su Rai1. Con lei i giudici/coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine, e Clementino che, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. Solo 24 dei partecipanti, 6 per team, arriveranno alla semifinale (il Knock out), quando i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 2 concorrenti per team accederanno alla finale.

Redazione