CS_Il meglio di Domenica In su Rai1

Con Mara Venier: Renato Zero, Albano, Ricchi e Poveri, Ambra Angiolini e un omaggio a Francesco Nuti

Domenica 25 luglio, dalle ore 14, su Rai 1 andrà in onda “Il meglio di Domenica In”. In questa 4° puntata, si rivedrà Mara Venier insieme ad alcuni ospiti di questa lunga ed importante edizione: Renato Zero, Albano, i Ricchi e Poveri, Ambra Angiolini e il bellissimo omaggio a Francesco Nuti, in occasione del suo 66° compleanno, con la figlia Ginevra, Annamaria Malipiero e tanti amici e artisti in collegamento.

Redazione