CS_”The Voice Senior”, la sfida delle voci over 60

Su Rai1 conduce Antonella Clerici

Quarto appuntamento, sabato 31 luglio su Rai1 alle 21.35, per “The Voice Senior”, il talent show per voci over 60 che ha conquistato i telespettatori e che viene riproposto per una prima serata musicale. A tenere le fila delle puntate, la conduzione di Antonella Clerici. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Superate le Blind Auditions, le “audizioni al buio” che sono la cifra del programma, ora comincia la gara vera e propria per gli aspiranti talenti. Solo 24 tra loro, 6 per team, sono arrivati alla semifinale, il Knock out, per sfidarsi con un cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 2 concorrenti per team accederanno alla finale.

