CS_A “Superquark” su Rai1, la potenza dei vulcani

L’energia nascosta della Terra tra terremoti, eruzioni e sorgenti

La loro attività è stata determinante nella storia del pianeta, per la nascita degli oceani, la formazione dell’atmosfera, l’evoluzione del clima e della vita. Sono i vulcani il primo tema affrontato nella puntata del 4 agosto di Superquark su Rai1 alle 21.25 con un documentario della BBC. Si passa poi alla tecnologia usata per sconfiggere il tumore con Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni che raccontano come funziona il nuovo centro di biologia computazionale che sta sorgendo a Milano allo Human Technopole.

Si torna nel cuore della Terra per scoprire dove nasce l’acqua che beviamo. Marco Visalberghi esplora le sorgenti dell’Oliero, un complesso di grotte fra i più grandi di Europa. E poi tappa all’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia per studiare un’altra forza sotterranea: i terremoti.

Ancora tecnologia, ma questa volta al servizio della sicurezza, per raccontare il lavoro della contraerea anti drone dell’Esercito che ha sorvegliato lo stadio Olimpico di Roma durante gli europei di calcio.

Nel corso della puntata Piero Angela affronterà con gli ospiti questioni tra scienza e storia: dalla perdita di gusto e olfatto a causa del covid, all’attentato a Napoleone, dalle fake news d’epoca sulla maledizione dei faraoni, alle conseguenze della pandemia nella sfera sessuale.

In seconda serata ancora un viaggio con “Superquark Natura” e un altro documentario della BBC che porterà i telespettatori in Australia, un continente antico che si è separato dalle altre terre addirittura al tempo dei dinosauri e per questo possiede una fauna unica: i marsupiali.

Redazione