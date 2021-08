CS_FESTIVAL CONTRO 2021: Negrita, Gue Pequeno, Arturo Brachetti, I Nomadi e l’omaggio a Ennio Morricone – Dal 21 agosto al 1 settembre a Castagnole delle Lanze (AT)

Torna il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in Piemonte. 11 giorni di musica dal vivo con uno spettacolo di cabaret in cartellone per celebrare il Festival della Canzone d’Impegno edizione 2021, che ritorna ricco di novità e con alcune conferme. Quest’anno, infatti, il divertimento sarà assicurato anche in caso di maltempo grazie al teatro tenda di ben 2000 mq. Si comincia sabato 21 agosto con un gruppo che è diventato ospite fisso del Festival, la Shary band e si prosegue domenica 22 agosto con il grande ritorno dei Negrita sul palco di Castagnole. Martedì 24 agosto in concerto l’orchestra di Ennio Morricone, mentre nella serata di mercoledì 25 agosto arriva a scaldare il palco il rapper italiano Gue Pequeno. Il 26 agostoArturo Brachetti si esibirà insieme alla Ensemble Symphony Orchestra. Due, come d’abitudine, le serate dedicate a I Nomadi col 30° Raduno Estivo Nomadi Fans Club che anticipa il doppio concerto di Sabato 28 agosto. Doppio anche l’appuntamento con la 162^ edizione della Fiera della nocciola domenica 29 e lunedì 30 agosto. Martedì 31, tornano altri amici del Festival Contro e si rinnova la serata di musica occitana con Lou Dalfin. A chiudere il Festival il 1^ settembre sarà il comico Andrea Pucci.