NOTA INFORMATIVA: CORSI GRATUITI regionale- Ente di formazione Com 2

COM2 ente di formazione accreditato il Regione Emilia Romagna, tramite finanziamento regionale (con fondi FSE), organizza un corso di Alta Formazione altamente innovativo per chi si volesse specializzare nel settore audiovisivo e un corso che rilascerà diploma di qualifica regionale per il settore musicale.

I corsi in questione sono:

RIF.PA 2020-15439/RER Dell’Operazione. Percorso Approvato Dalla Regione Emilia Romagna (DGR Approvazione 402/2021 Del 29/03/2021) E Cofinanziato Dal Fondo Sociale Europeo

La Nuova Figura Del Tecnico Del Suono 4.0: Dalle Registrazioni In Sala Agli Spettacoli Dal Vivo E Su Piattaforme Streaming Interattive (sede di svolgimento Parma)

RIF.PA 2020-15402/RER Dell’Operazione. Percorso Approvato Dalla Regione Emilia Romagna (DGR Approvazione 401/2021 Del 19/03/2021) E Cofinanziato Dal Fondo Sociale Europeo

La partecipazione al corso è gratuita (in quanto interamente finanziata con fondi Regionale FSE) e si rivolge a soggetti residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna, sia disoccupati che occupati, in possesso almeno di un diploma di maturità, preferibilmente in possesso di competenze attinenti al settore. Si accede a seguito di superamento delle prove selettive.

La partenza è prevista per Ottobre 2021.

Ente di Formazione Com2

3518545124-0523593004

Corsi@comdue.it