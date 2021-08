CS_In giro per il mondo con “Kilimangiaro Estate” Su Rai3 con Camila Raznovich

Torna “Kilimangiaro Estate” domenica 8 agosto, alle 21.20 su Rai3. Camila Raznovich, oltre al contributo dei suoi ospiti, racconterà come sempre il mondo attraverso la lente del viaggio avvalendosi dei tanti documentari in scaletta, molti realizzati dai film-maker della trasmissione. Non mancheranno le storie e le curiosità dal mondo. Questa domenica, destinazioni romantiche e avventurose, tra mare e montagna: Mont Saint-Michel in Francia, le Antille e le Bahamas, e poi la Groenlandia, il Cervino e le montagne della Persia, uno dei luoghi più affascinanti dell’Asia Centrale. E, per concludere, un’avventura urbana nella grande metropoli asiatica di Bangkok. Ospiti della puntata lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, che parlerà di arte e natura, la campionessa mondiale di apnea Alessia Zecchini, l’alpinista Hervé Barmasse con le sue storie di avventure ed esplorazioni e infine Francesco Catarinolo, regista del film “La casa rossa”, un documentario girato interamente in Groenlandia che racconta la vita e il lavoro di Robert Peroni, il noto esploratore e scrittore sudtirolese che ha scelto di vivere nella remota località di Tasiilaq.

