CS_”Love is all you need” su Rai1

Una commedia sentimentale con Pierce Brosnan e Trine Dyrholm

Martedì 17 agosto alle 21.25 Rai1 trasmetterà la commedia sentimentale “Love is all you need”, di Susan Bier con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, MoIIy Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen. Ida, da poco operata di tumore al seno, scopre che il marito la tradisce con una giovane amante. Deve raggiungere Amalfi dove la figlia si sposa. Lì conosce Emil, scontroso e arrogante padre dello sposo, proprietario di alcune terre in costiera. Il matrimonio si trasformerà in un disastro, ma alla fine la vita dei protagonisti prenderà strade nuove ed inaspettate…

