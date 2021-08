CS_Con “Superquark” su Rai1 nel mondo dei primati

Segue “Superquark Natura” in seconda serata

Nella sesta puntata di Superquark, in onda mercoledì 18 agosto alle 21.25 su Rai1, un viaggio nel pianeta dei primati, grazie alle bellissime riprese realizzate dalla BBC. Per la prima volta si vedrà una nuova specie di orango che vive su un remoto altipiano dell’isola di Sumatra. Si osserveranno poi alcuni gibboni tra gli alberi, lanciarsi insieme ai loro compagni in spericolate acrobazie, dimostrando l’importanza del gioco di gruppo nello sviluppo delle attività motorie e tante altre immagini di comportamenti sociali affascinanti, che dimostreranno che i legami affettivi sono alla base della vita.

Si parla poi di mammografie: Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni spiegheranno come, quando e perché l’intelligenza artificiale cambierà la diagnosi e la cura del tumore del seno, aiutando il medico a prendere decisioni sempre migliori.

Che cos’è l’archeologia galattica? Quando e come è nato il nostro sistema solare? Gli archeologi galattici hanno appena scoperto indizi che ne rivelano le origini e a raccontarlo saranno Marco Visalberghi e Barbara Bernardini. A seguire, in studio con Piero Angela, il fisico Paco Lanciano per un esperimento sulla trasmissione del calore.

Per studiare la pandemia oggi si può ricorrere ai big data. Paolo Magliocco e Federica Calvia sono andati a capire come miliardi di dati siano capaci di svelare l’evoluzione del virus.

Alla scoperta dell’RNA, fratello minore del DNA. Meno conosciuto ma altrettanto importante. Barbara Gallavotti con Giulia De Francovich spiegheranno come funziona e perché è così importante.

Allo Stadio Olimpico per l’inaugurazione degli Europei di Calcio, Superquark ha seguito una delle varie misure di sicurezza: la contraerea anti-drone dell’Esercito.

Ospiti di Piero Angela in studio per le rubriche:

“Scienza in cucina” con la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiegherà perché patate, riso e pasta freddi hanno meno calorie.

“Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero che parlerà dell’invenzione dell’orologio.

“Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro che racconterà cosa è Quanon.

“Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini per scoprire se siamo fedeli o infedeli.

A seguire, in seconda serata, “Superquark Natura”, in cui Piero Angela presenterà ancora un episodio della serie BBC “7 continenti un pianeta” dedicato all’America settentrionale, un continente che conosce climi molto diversi, dalle zone gelide del Nord alle calde paludi del Sud.

