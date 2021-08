CS_VENEZIA78_Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica| APPUNTAMENTI

PRESENTAZIONE CORTOTHE CIRCLE OF LOVE

Giovedì 9 settembre alle ore 18:00 presso lo Spazio Hollywood Celebrities Lounge all’interno dell’esclusivo Tennis Club di Venezia Lido sarà presentato in anteprima il cortometraggio The Circle Of Love con la regia di Enzo Bossio ed interpretato da Michelle Carpente ed Adriano Squillante. Saranno presenti il regista e il cast.Seguiranno dettagli.

Contatti:Licia Gargiulo: + 39 389 9666566