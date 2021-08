CS_”Record, Speciale Paralimpiadi, su Rai2″ 14 storie straordinarie, di sport e di vita, anche su RaiPlay

14 storie straordinarie, di sport e di vita, anche su RaiPlay

Un racconto scandito in quattordici capitoli, tanti quanti sono i protagonisti, presentati da Nadia Bala, Andrea Fusco e Maurizio Ruggeri, in una produzione Rai Nuovi Formati. Dopo il successo ottenuto durante Tokyo2020, con una media di 1 milione e 362 mila spettatori, e uno share del 14,5%, torna “Record, Speciale Paralimpiadi”, in onda martedì 24, alle 16.10 su Rai2, subito dopo la Cerimonia di Apertura dei Giochi, e in replica a mezzanotte, per conoscere meglio chi, dalla disabilità, ha tratto la forza e il coraggio per nuove possibilità.

Le singole storie – da quella di Alex Zanardi, che sarebbe stato il capitano della spedizione azzurra a Tokyo, a Bebe Vio, portabandiera dell’Italia assieme a Federico Morlacchi, da Simone Barlaam a Ellie Simonds, fino a Monica Contraffatto – saranno invece disponibili su RaiPlay.

Redazione