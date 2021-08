CS_AKA 7EVEN & ROBLEDO: fuori venerdì 27 agosto la versione in spagnolo di “LOCA”, già disponibile in pre-save e pre-order!

UNA DELLE HIT PIÙ ASCOLTATE

DELL’ESTATE ITALIANA VARCA I CONFINI NAZIONALI

AKA 7EVEN & ROBLEDO

FUORI VENERDÌ 27 AGOSTO

LA VERSIONE IN SPAGNOLO DI

“LOCA”

DUE GIOVANI ARTISTI DI SUCCESSO

PER LA PRIMA VOLTA INSIEME

Già disponibile in pre-save e pre-order

Due giovani talenti che stanno riscontrando un enorme successo nelle loro nazioni d’origine per la prima volta insieme: fuori venerdì 27 agosto la versione in spagnolo di “Loca” firmata da AKA 7EVEN e ROBLEDO! Continua così l’incredibile ascesa artistica di AKA 7EVEN, che questa volta ha al suo fianco il giovane cantante che in Spagna sta ottenendo ottimi risultati e collezionando milioni di stream! Il brano è disponibile in pre-save e pre-order al seguente link: https://columbia.lnk.to/Loca.

I due artisti hanno dato nuova vita alla hit che ci ha fatto ballare per tutta l’estate, già certificata doppio disco di platino. Si conferma così anche al di fuori dei confini nazionali il successo di Aka 7even, protagonista indiscusso di Amici 20 e reduce dai grandi risultati ottenuti con l’omonimo album d’esordio, certificato oro e disponibile al link https://smi.lnk.to/aka7even, e il suo repack “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) – https://columbia.lnk.to/Aka7evenSummerEdition -, che si è arricchito dei remix dei brani “Black”, “Blue” e “Luna” a cura di Cosmophonix. Al suo fianco Robledo, artista di Madrid con numeri da capogiro sulle piattaforme streaming, che ha di recente pubblicato il nuovo brano “XQ TE VAS?”.

“Loca – commenta Aka 7even – rappresenta la storia di due ragazzi, trasformata poi col remix in due coppie, che si incontrano casualmente durante un party in spiaggia. Io, Robledo e il team abbiamo voluto sbizzarrirci dando al pezzo l’immagine di una storia calda, ma alquanto divertente. Tutto ció nella lingua spagnola che rende il brano ancora più caldo e travolgente.”

“Loca è una canzone che ci fa ballare – aggiunge Robledo – e il videoclip rappresenta ciò che potrebbe perfettamente accadere ovunque se la ascolti: festa, follia e felicità. Aka 7even e il suo team dall’Italia mi hanno dato questa opportunità e penso che non l’abbiamo sprecata, è un qualcosa di incredibile.”

Redazione