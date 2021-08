CS_ROCCUZZO: con il singolo“IN RIVA AL MARE”si aggiudica il Premio Speciale DeeJay a Deejay On Stage 2021

E’“IN RIVA AL MARE” ((D. Amerio – A. Bevilacqua – G. Roccuzzo / BIT Records), il nuovo singolo di ROCCUZZO, ad aggiudicarsi il PREMIO SPECIALE DEEJAY a DEEJAY ON STAGE 2021, il popolare contest del Network diretto da Linus che si tiene ogni anno a Riccione.La canzone ha superato le selezioni di oltre 700 brani arrivando alla finale di sabato scorso 21 agosto quando ha ricevuto il prestigioso Premio dalle stesse mani di Linus.”In riva al mare”, il nuovo singolo di Roccuzzo, ha un ritmo latino e un’atmosfera scaldata dal mare e l’aria tropicale. Roccuzzo ritorna con un nuovo singolo dopo aver macinato numeri strabilianti: in questi mesi è riuscito a collezionare 3 singoli nella top 50 iTunes, #1 e #3 in contemporanea di 2 singoli della classifica Viral di Spotify, #1 dei brani Virali su Tik Tok e #1 Hot 50 Italia Tik Tok. Spiega l’artista a proposito del brano: «La voglia di star bene mi ha fatto tornare alla mente immagini piacevoli, come delle istantanee di momenti sereni: il mare, la musica e una persona con cui condividerli. La voglia di ballare è il volersi liberare da ogni limite e problema che ci frena. Tra odori e sapori inebrianti i sensi si amplificano e i corpi si muovono con la musica illuminati dai riflessi “dell’argento che gli scorre nelle vene”.Link al brano: https://bfan.link/in-riva-al-mare