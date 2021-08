CS_Su Canale 5 la serie inedita «La casa tra le montagne»

Martedì 24 agosto su Canale 5, in prima serata, il ciclo inedito di film per la TV «La casa tra le montagne».



I movie prodotti da Beta Film – e in Germania trasmessi su ARD, il principale gruppo radiotelevisivo pubblico locale – propongono un mondo immerso nella natura incantata dell’Allgäu, che ricorda atmosfere Anni ’50.



Daheim in den Bergen (titolo originale) racconta una faida familiare, che si snoda tra segreti, intrighi e colpi di scena. E il paesaggio, assoluto protagonista della narrazione, si mostra incontaminato e puro, in contrasto a un mondo governato dall’individualità e dall’incomprensione tra persone.



La decennale lotta tra gli allevatori Sebastian Leitner (Walter Sittler) e Lorenz Huber (Max Herbrechter), è nata per la morte accidentale di Peter, il figlio di otto anni di Sebastian, per mano di Lorenz, che non si dà pace per quanto accaduto.



I due uomini sono pronti a dimenticare, ma non è lo stesso per i rispettivi figli, Florian Leitner (Matthi Faust) e Lisa Huber (Theresa Scholze, Alisa – Segui il tuo cuore), un tempo innamorati. Il loro rapporto si è incrinato per sempre, ma non solo: Lisa, che è un avvocato, torna da Monaco determinata a vincere una causa contro i Leitner. Theresa intende correggere un’ingiustizia che crede di aver subito…

