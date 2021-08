CS_Nuovo appuntamento con “Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi

Mercoledì 25 agosto, nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro e condotto da Giuseppe Brindisi.



Al centro della puntata, i temi del momento: mentre si avvicina la piena ripresa delle attività economiche, infuria lo scontro sul green pass per l’ingresso nelle fabbriche e nelle mense aziendali. E sullo sfondo, sempre più evidente la divisione tra chi vuole il vaccino obbligatorio e chi vi si oppone. Giuseppe Brindisi ne parlerà, tra gli altri, con il virologo Andrea Crisanti, Licia Ronzulli e Marco Rizzo.

Seguirà un focus sulle responsabilità della Cina nella diffusione della pandemia, sul fenomeno dei femminicidi che, dopo l’ultimo caso in Sicilia fa salire a 38 il numero delle vittime in Italia nel 2021, e sulla condizione delle donne musulmane in Italia.

Tra gli ospiti di questa puntata: Andrea Delmastro, Claudia Fusani, Piero Sansonetti, Roberto Poletti, Francesco Borgonovo, Alba Parietti, Anna Maria Bernardini De Pace e Karima Moual.

Redazione