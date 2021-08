CS_ALEFE – Under Cover Of Darkness

Chi è Alefe?

Alefe è nato in Brasile, da genitori misti. Proveniente da una famiglia molto musicale, ha sempre amato la musica e all’età di 5 anni ha iniziato il suo viaggio musicale, già consapevole di ciò che voleva. Cominciò studiando il pianoforte, il flauto e, infine, la chitarra. Ma all’età di 13 anni, inizia a scrivere le sue prime canzoni.

La necessità di scrivere canzoni nasceva dal sentimento di inadeguatezza e non appartenenza.

Quando compii 18 anni, lascia la casa dei genitori per studiare e seguire il suo sogno, conquistando realtà abbastanza rilevanti a Belo Horizonte, in Brasile. Partecipando a progetti musicali con artisti locali, cantare e co-scrivere canzoni e adattare versioni di canzoni brasiliane tradotte in inglese.

Nel 2020, dopo 4 anni nel vecchio continente, pubblica finalmente il suo singolo d’esordio, “Life Is Just Too Short”, dando il via al suo progetto da solista.

Influenzato da artisti e band come Within Temptation, Kate Bush e altri classici di generi diversi, gli piace aggiungere un’atmosfera classica e cinematografica alle sue canzoni; raccontando storie e parlando attraverso metafore, a volte con modi piuttosto pungenti di comunicare i suoi pensieri e ideali.





