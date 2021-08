CS_”Io li conoscevo bene” su Rai3

Protagonista della puntata Marcello Mastroianni

Maurizio Costanzo e Pino Strabioli racconteranno lunedì 30 agosto alle 23.15 su Rai3 i grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento. Un’avvincente conversazione in cui Strabioli, raffinato conoscitore di teatro e di spettacolo, stimola i ricordi personali e inediti di Costanzo, che quei grandi personaggi ha “conosciuto bene” e ha frequentato a lungo, dal punto di vista professionale e umano, grazie alla sua lunga esperienza da cronista del varietà a inventore del talk-show italiano, nonché impareggiabile talent-scout.

Un racconto arricchito da ospiti e testimonianze, oltre che dai preziosi filmati del repertorio delle Teche Rai. Nella seconda puntata Maurizio Costanzo non solo ha “conosciuto bene” Marcello Mastroianni, ma ha anche scritto, insieme a Ruggero Maccari e a Ettore Scola, la sceneggiatura di uno dei suoi film più celebri, Una giornata particolare (1977), dove recita al fianco di Sophia Loren. Pino Strabioli stimola i ricordi personali di Costanzo, che racconta come, dopo una memorabile intervista a Bontà loro in cui Mastroianni era riuscito a confessare cose anche molto intime e personali, il loro rapporto professionale si è trasformato in amicizia e affetto. Un ritratto dell’attore italiano più celebrato e più amato nel mondo: il carattere sempre schivo e riservato, la proverbiale pigrizia, gli slanci e le debolezze, i complessi ma sempre sinceri rapporti con le donne. Completano il racconto le testimonianze di due attrici che hanno lavorato al suo fianco in tempi diversi: Sandra Milo e Eleonora Giorgi.

Redazione