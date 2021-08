Palinsesti autunnali Mediaset, Rai e degli degli altri canali della tv generalista

Di seguito il calendario dei programmi che inaugurano la stagione televisiva 2021/2022 stilato dal sito DavideMaggio.it, portale esperto in news e retroscena televisivi:

Domenica 29 agosto: MasterChef – Tv8, Antonino Chef Academy – Sky Uno

Lunedì 30 agosto: Caduta Libera – Canale 5, Cortesie per gli Ospiti – Real Time, Presadiretta – Rai 3

Martedì 31 agosto: Primo Appuntamento – Real Time

Mercoledì 1 settembre: Vite da Copertina – Tv8, Piatto Ricco – Tv8, Guess My Age, Indovina l’Età – Tv8, D’Amore e d’Accordo – Real Time

Venerdì 3 settembre: Il Castello delle Cerimonie – Real Time, Bake Off, Dolci in Forno – Real Time

Domenica 5 settembre: Melaverde – Canale 5

Lunedì 6 settembre: Pomeriggio Cinque – Canale 5, Quarta Repubblica – Rete 4, Agorà – Rai 3, Elisir – Rai 3, Quante Storie – Rai 3, Deal With It, Stai al Gioco – Nove

Martedì 7 settembre: Festival di Castrocaro – Rai 2 (serata unica), Buoni o Cattivi – Italia 1, Cartabianca – Rai 3, Fuori dal Coro – Rete 4, DiMartedì – La7, The Undoing – Tv8

Mercoledì 8 settembre: Chi l’ha Visto? – Rai 3

Giovedì 9 settembre: Music Awards – Rai 1, Dritto e Rovescio – Rete 4, Piazzapulita – La7

Venerdì 10 settembre: Quarto Grado – Rete 4, Propaganda Live – La7, Teresa Mannino, Sento la Terra Girare – Nove (serata unica)

Sabato 11 settembre: Agorà Weekend – Rai 3, Mi Manda Raitre – Rai 3, Ricomincio da Raitre – Rai 3

Domenica 12 settembre: Sottovoce – Rai 1, Applausi – Rai 1, Sul Tetto del Mondo, Walter Bonatti e Rossana Podestà – Rai 1 (tv movie), Mtv Music Awards – Mtv

Lunedì 13 settembre: Unomattina – Rai 1, Storie Italiane – Rai 1, È Sempre Mezzogiorno – Rai 1, Oggi è un altro Giorno – Rai 1, Il Paradiso delle Signore – Rai 1, La Vita in Diretta – Rai 1, Soliti Ignoti – Rai 1, Forum – Canale 5, Uomini e Donne – Canale 5, Grande Fratello Vip – Canale 5, I Fatti Vostri – Rai 2, Ore 14 – Rai 2, Detto Fatto – Rai 2, Tiki Taka, La Repubblica del Pallone – Italia 1, Geo – Rai 3, Lo Sportello di Forum – Rete 4, L’Aria che Tira – La7, Tagadà – La7, Otto e Mezzo – La7

Martedì 14 settembre: Porta a Porta – Rai 1, Radio2 Social Club – Rai 2, Ti Sento – Rai 2, Morgane, Detective Geniale – Rai 1

Mercoledì 15 settembre: Luce dei tuoi Occhi – Canale 5, L’Ispettore Coliandro 8 – Rai 2, Honolulu – Italia 1

Giovedì 16 settembre: Star in the Star – Canale 5, X Factor – Sky Uno

Venerdì 17 settembre: Cinematografo – Rai 1, O anche No – Rai 2, Tale e Quale Show – Rai 1

Sabato 18 settembre: Il Caffè di Raiuno – Rai 1, Unomattina in Famiglia – Rai 1, Buongiorno Benessere – Rai 1, Passaggio a Nord Ovest – Rai 1, Linea Verde Life – Rai 1, Milleeunlibro – Rai 1, Amici 21 – Canale 5, Verissimo – Canale 5 (manca ancora l'ufficialità), Tú sí que Vales – Canale 5, Check Up – Rai 2

Domenica 19 settembre: Paesi che Vai – Rai 1, Linea Verde – Rai 1, Domenica In – Rai 1, Da Noi… a Ruota Libera – Rai 1

Lunedì 20 settembre: Sette Storie – Rai 1, Mattino Cinque – Canale 5 (slittato a causa del prolungamento di Morning News), I Bastardi di Pizzofalcone 3 – Rai 1, Quelli Che – Rai 2, Mistery Land – Italia 1, Little Big Italy – Nove

Martedì 21 settembre: Voglio essere un Mago! – Rai 2

Giovedì 23 settembre: Fino all’Ultimo Battito – Rai 1, Lui è Peggio di Me – Rai 3

Venerdì 24 settembre: La Confessione – Nove, Da Grande – Rai 1, Scherzi a Parte – Canale 5, Fratelli di Crozza – Nove

Sabato 25 settembre: Dedicato – Rai 1 (in attesa di conferma ufficiale), Italia Sì – Rai 1, A Sua Immagine – Rai 1, Arena '60 '70 '80 – Rai 1

Lunedì 27 settembre: L’Eredità – Rai 1, S’è fatta Notte – Rai 1, Striscia la Notizia – Canale 5, Illuminate – Rai 3

Domenica 3 ottobre: Citofonare Rai 2 – Rai 2, Sorelle per sempre – Rai 1 (tv movie), Che Tempo Che Fa – Rai 3

Martedì 5 ottobre: Le Iene Show – Italia 1

Sabato 9 ottobre: Le Parole della Settimana – Rai 3

Mercoledì 13 ottobre: Volevo fare la Rockstar 2 – Rai 2

Giovedì 14 ottobre: Rai Documentari – Rai 2

Venerdì 15 ottobre: The Good Doctor 4 + The Resident 3 – Rai 2

Sabato 16 ottobre: Ballando con le Stelle – Rai 1

Domenica 17 ottobre: Cuori – Rai 1

Sabato 23 ottobre: Sapiens, Un solo Pianeta – Rai 3

Lunedì 25 ottobre: La Versione di Fiorella – Rai 3, Report – Rai 3

Martedì 26 ottobre: Il Collegio – Rai 2

Mercoledì 27 ottobre: Giustizia per Tutti – Canale 5

Domenica 31 ottobre: All Together Now – Canale 5

Martedì 2 novembre: Digitare il codice segreto – Rai 1 (film per il ciclo "Purché finisca bene")

Giovedì 4 novembre: Romanzo radicale – Rai 1 (tv movie), D’Iva – Canale 5, I Miei Primi 60 Anni – Rai 2 (serata unica)

Domenica 7 novembre: Mtv Europe Music Awards – Mtv

Lunedì 8 novembre: Tutti matti per il calcio – Rai 1 (tv movie)

Martedì 9 novembre: Tutta colpa della fata Morgana – Rai 1 (film per il ciclo “Purché finisca bene)

Mercoledì 10 novembre: Mare Fuori 2 – Rai 2

Giovedì 11 novembre: Un Professore – Rai 1

Martedì 16 novembre: Il Giro del Mondo in 80 Giorni – Rai 1

Mercoledì 17 novembre: Prodigi – Rai 1 (serata unica), Storia di una Famiglia Perbene – Canale 5

Giovedì 18 novembre: Zelig – Canale 5

Venerdì 19 novembre: The Voice Senior – Rai 1

Lunedì 22 novembre: Non mi Lasciare – Rai 1

Giovedì 2 dicembre: Zecchino d’Oro – Rai 1

Giovedì 16 dicembre: Sanremo Giovani – Rai 1 (serata unica)

Sabato 25 dicembre: Stanotte a Napoli – Rai 1 (serata unica)

Tra gli show in partenza ma di cui ancora non è stato svelato il calendario ci sono: Scene da un Matrimonio – Canale 5, Maurizio Costanzo Show – Canale 5, Teatri Aperti – Rai 2, Restart – Rai 2, Onorevoli Confessioni – Rai 2, Passato e Presente – Rai 3, Mezz’Ora in Più – Rai 3

Cronache, Lo Specchio della Settimana – Rai 3, Kilimangiaro – Rai 3, Tv Talk – Rai 3, Che Succ3de? – Rai 3, Fame d’Amore – Rai 3, Un, Giorno in Pretura – Rai 3, Monte Calvario – Rai 3 (a dicembre), Cash or Trash, Chi Offre di Più? – Nove (a ottobre)Beauty Bus – Real Time

