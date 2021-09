CS_Al via su Canale 5 la miniserie “Gloria”

Da mercoledì 1 settembre, in prime-time, debutta su Canale 5 la miniserie «Gloria».

Adattamento di Keeping Faith, che il Guardian ha definito una «Big Little Lies trasferita nel Galles rurale», la serie vede protagonista Cécile Bois (nota per Candice Renoir), che interpreta un avvocato madre di tre figli, la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa del marito.

Ambientato nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, in Bretagna, tra Saint-Malo e Cancale, il racconto ricco di suspence, intrecci e colpi di scena di «Gloria» si dipana tra le incantevoli spiagge di granito rosa caratteristiche dell’area.

La coproduzione Quad Drama-TF1 rivisita il classico polar francese per offrire un thriller in cui personaggio principale, che perde gradualmente l’equilibrio e non si fida della polizia, e coprotagonisti celano un passato oscuro, fatto di segreti, pettegolezzi, litigi, problemi di soldi e doppie vite…

Trasmessa tra marzo e aprile di quest’anno dalla principale TV privata francese, «Gloria» ha ricevuto un ottimo riscontro in termini di critica e pubblico.

Redazione