CS_Rai per la 78^ Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia

Un uomo e una donna, finalmente stretti in un abbraccio, sullo sfondo di Piazza San Marco. Si chiude così lo spot di Direzione Creativa che la Rai ha realizzato in occasione della 78^ Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, al via mercoledi primo settembre, in presenza, con tanti film in concorso e tanti ospiti e star italiane e internazionali. Un’edizione che vede protagonista Rai Cinema, in Laguna con 4 opere in Concorso e un totale di 26 pellicole prodotte a vario titolo tra film, documentari e cortrometraggi. Ma Rai è presente a Venezia 78, anche con una programmazione dedicata su reti e testate, tv e radio, che seguiranno la kermesse al Lido con servizi, collegamenti in diretta e rubriche. In particolare, Rai Movie, con “Venezia Daily”, racconterà – a partire dal 2 settembre in seconda serata – il Concorso, le anteprime e la cronaca quotidiana di quello che accade al Lido. Nella prima puntata, le immagini della serata inaugurale, la consegna del Leone d’oro alla carriera a Roberto Benigni e un’intervista a Penelope Cruz e Pedro Almodovar, star e regista di “Madres Paraleas”, film che aprirà questa edizione della Mostra. Il Direttore Alberto Barbera, presenterà inoltre il programma di Venezia 78 e introdurrà i primi film in concorso e i registi che li hanno realizzati: “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino; “The power of the dog”di Jane Champion; “ The card counter” di Paul Schrader. Alberto Farina chiuderà “Venezia Daily”, segnalando ogni giorno, i film della programmazione a tema di Rai Movie, durante la Mostra del Cinema. Si comincerà martedì 31 agosto con una preapertura di tre film con Nino Manfredi, a cento anni dalla sua nascita.

Tra le novità, Rai Cultura quest’anno sarà presente a Venezia con l’anteprima, giovedì 2 settembre, dello Speciale di Massimiliano Griner con la regia di Graziano Conversano “Ricostruire insieme. Biennale architettura 2021”: il racconto dei temi e dei protagonisti della 17a Biennale di Architettura, con i commenti del Presidente della Biennale, Roberto Cicutto e del curatore della Mostra, Hashim Sarkis.

Sempre giovedì 2 settembre, alle 19, Rai Play manderà in onda in diretta streaming il corto “La Regina di Cuori”, una produzione Rai Cinema, Onemore Picture e Direct2 Brain, con la regia di Thomas Turolo, vincitore del contest “La Realtà che “non” Esiste”, evento speciale della 78° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Un progetto transmediale, che vede presente la piattaforma del servizio pubblico, per raccontare un tema tristemente attuale tra i giovani, quello delle challenge on line.

Le testate giornalistiche Rai, Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews24, e i giornali radio, saranno presenti alla Mostra del Cinema con i loro inviati. In particolare, il Tg1 seguirà Venezia78 con collegamenti, video chat e servizi dedicati in tutte le edizioni della giornata da quella delle 8 fino al tg di mezzanotte. Paolo Sommaruga inoltre curerà su Rai1 spazi quotidiani in diretta all’interno di Unomattina. Per il Tg2, saranno Adele Ammendola e Carola Carulli a mettere a punto servizi e dirette per la testata e una puntata di Tg2 Week end, in onda sabato 11 settembre alle 13.30.

Il Tg3, aprirà un collegamento di 8 minuti tutti i giorni nell’edizione delle 12 per raccontare la kermesse veneziana con Luciana Parisi, mentre domenica 5 e domenica 12 settembre, due puntate monografiche sulla Mostra sono previste in coda al tg delle 12 all’interno della rubrica “Fuorilinea”. Tg1, Tg3 e Rainews24 realizzeranno in pool anche “Qui Venezia Cinema”, rubrica in onda su Rai3 a partire dal primo settembre tutti i giorni alle 20.35 circa condotta da Margherita Ferrandino. Servizi e approfondimenti anche nelle edizioni dei Tg e dei Gr della Tgr Veneto.

Sempre su Rai3, come di consueto il programma Blog si trasformerà durante la Mostra in “Blob Venezia” e puntate speciali di “Fuori Orario” dal titolo “Venezia 2001-2021” andranno in onda il 3,4,5 settembre e il 10 e l’11 settembre in terza serata.

Rai Radio seguirà Venezia78 con servizi e approfondimenti nelle diverse edizioni del Gr. Radio1 curerà anche un’edizione speciale della rubrica di approfondimento culturale “Prima Fila” con gli inviati Baba Richerme e Antonio D’Olivo. Su Radio3, anche “Hollywood Party” come di consueto sbarcherà in laguna per seguire, dall’1 all’11 settembre tutti i giorni, la Mostra e i suoi eventi clou. Alberto Crespi e Dario Zonta alle 19, seguiranno il festival con i protagonisti, le interviste, il racconto dei film del giorno. Numerosissimi gli ospiti italiani e internazionali che si alterneranno nello studio allestito nella sala Tropicana all’Hotel Excelsior.

Rai Pubblica utilità, infine, renderà accessibile la Mostra Cinematografica di Venezia 2021 a chi ha disabilità visive o uditive. Tenendo fede al suo impegno di Servizio Pubblico, consentirà a tutti di seguire la cerimonia di apertura del 1°settembre e quella di chiusura, l’11, trasmessa su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), grazie a sottotitoli e audiodescrizione a cura di Rai Accessibilità. Entrambi gli eventi saranno inoltre tradotti integralmente nella Lingua dei Segni Italiana, nella trasmissione su Rai Play2 a partire dalle 18.30. L’intera Mostra troverà anche spazio sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità e sul sito Rai Easy Web, dove sarà possibile trovare approfondimenti giornalieri, interviste e video con sottotitoli, LIS e audiodescrizioni.

Redazione