CS_ECCO LE DATE DEL TOUR ITALIANO DI GUY DAVIS – SETTEMBRE 2021

GUY DAVIS



IN TOUR IN ITALIA



SETTEMBRE 2021









Poche parole servono per descrivere Guy Davis, ormai famoso in tutto il mondo per essere non solo un grande chitarrista, banjoista, armonicista e cantante ma anche un attore di talento. Un talento nato in ambito familiare visto che è il figlio di Ruby Dee e Ossie Davis, celebri attori, registi e attivisti per i diritti civili degli afroamericani. Da loro ha ereditato la passione per le storie, che racconta attraverso la sua musica sempre nel solco della tradizione. Guy è stato influenzato nei testi da artisti come Blind Willie McTell e Big Bill Broonzy, e per la sua musicalità da artisti diversi come Lightnin’ Hopkins e Babatunde Olatunji. Ormai possiamo considerare Guy Davis tra i più importanti bluesmen della storia, senz’altro delle ultime decadi, dopo il suo debutto nel 1995 con quel “Stomp Down The Rider” che lo ha proiettato nell’Olimpo dei grandi nomi. Il suo recente omaggio a Sonny Terry & Brownie McGhee gli è valso la nomination per un Grammy Awards, con il disco “Sonny & Brownies’ Last Train”, uscito nel 2017.

BE READY WHEN I CALL YOU

il nuovo album





Nel Giugno del 2021 è uscito il suo nuovo disco “Be Ready When I Call You”, un mix di blues, folk e americana, con quasi esclusivamente pezzi originali, che sta ricevendo elogi e plauso da tutta la critica internazionale, e che verrà presentato nei concerti in Italia!



In collaborazione con South Side Music

Ecco le date di GUY DAVIS

in Italia:09/09 Santa Maria Capua Vetere – Anfiteatro Campano13/09 Novellara (RE) – Teatro Comunale14/09 Verona – Club Il Giardino15/09 Brescia – Lo Stranpalato16/09 Milano – 21WOL26/09 Tavagnacco (UD) – Guitar FestivalPer Booking e contatti: info@a-zblues.com