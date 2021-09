CS_FESTIVAL BABY VOICE: domenica 5 settembre si terrà la finale a Pietrarrubbia (Pu)

Il Festival Baby Voice è rivolto a tutti i bambini, in qualità di singoli interpreti o gruppo musicale, di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Una delle finalità del Festival è quella di divulgare l’espressione artistico/musicale tra i bambini e si fonda sulla convinzione che la musica sia patrimonio universale da condividere con le nuove generazioni e rappresenti un supporto fondamentale nel processo di maturazione e affermazione della propria identità. Inoltre, lo scopo è quello di trasmettere ai partecipanti del Festival il valore del rispetto, della competizione leale e dell’amicizia.Baby Voice vuol fare emergere chi ama cantare, vuol dare spazio alle nuove leve, offrendo loro la possibilità di incontrare e confrontarsi con esperti del settore, musicisti, cantanti, autori, editori, e produttori, garantendo ai partecipanti una visibilità mai avuta prima.La Finale dell’ottava edizione del Festival Baby Voice si terrà il prossimo 5 Settembre a Pietrarubbia (località Castello di Pietrarubbia). Durante la Finale, i 20 concorrenti selezionati nelle fasi precedenti gareggeranno tra loro dal vivo alla presenza del pubblico e della Commissione Artistica che decreterà i tre Super Finalisti. Tra questi, la Commissione Artistica decreterà il Vincitore del Festival Baby Voice ed i successivi classificati.La sera delle Finali sarà ospite un’Orchestra composta dai Vincitori del Festival Giovani Musicisti.Il Vincitore del FBV avrà in premio la facoltà di esibirsi sul palco del Teatro Ariston a Sanremo in occasione della Finale del Sanremo Rock & Trend Festival il prossimo 11 settembre.