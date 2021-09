CS_IMANY – Esce oggi Voodoo Cello, una voce e otto violoncelli per il nuovo album della carismatica artista. Guarda il video di Wonderful Life

Negli ultimi dieci anni, la voce profonda di Imany ha conquistato il pubblico con un repertorio di soul, folk e blues. I suoi ultimi due album hanno venduto più di 1 milione di copie e i suoi successi “Don’t Be So Shy” (Diamond) e “You Will Never Know” (Gold) sono diventati virali.



Accompagnata solo da 8 violoncelli, Imany ha arrangiato e prodotto lei stessa Voodoo Cello, fuori oggi 3 settembre via ThinkZik!.

Un concept album in cui reinterpreta grandi successi a lei cari, da Madonna a Cat Stevens, passando per Elton John, Ed Sheeran, Bonnie Tyler o Imagine Dragons.



La pubblicazione è accompagnata dal video ufficiale di Wonderful Life, visibile a questo link.



