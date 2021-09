CS_VENEZIA78_TUTTI I VINCITORI DEL PREMIO Kinéo ARTE

Miglior Film e Miglior Regia: MISS MARXdi Susanna Nicchiarelli

Miglior Opera Prima: GOVERNANCE – IL PREZZO DEL POTERE di Michael Zampino

Miglior Sceneggiatura: EST di Antonio Pisu

Pubblico&Critica SNCCI: IL BUCO IN TESTA di Antonio Capuano

Serie Tv/Piattaforme Italiana: ROMULUS di Matteo Rovere e Michele Alhaique

Serie Tv/Piattaforme Internazionale: CHIAMI IL MIO AGENTE! di Fanny Herrero

Miglior Film Internazionale in sala: NOMADLAND di Chloé Zhao

MigliorFilm Internazionale in streaming: MANK di David Fincher

ITTV/Kinéo: ANDREA SCROSATI

Miglior Attore Protagonista: MASSIMO POPOLIZIO per Governance – Il prezzo del potere di Michael Zampino

Miglior Attrice Protagonista: LORENZA INDOVINA per Cosa sarà di Francesco Bruni

Miglior Attrice Non Protagonista: CLOTILDE COURAU per Il cattivo poeta di Gianluca Jodice

Premio CSC Giovani Rivelazioni: ELEONORA CONTESSI

Premio CSC Giovani Rivelazioni: IRENE CASAGRANDE

Premio CSC Giovani Rivelazioni: ANTONIA FOTARAS

Miglior Attore Co-Protagonista: MICHELE RAGNO per The School of Mafia di Alessandro Pondi

Miglior Attore Co-Protagonista: LORENZO ZURZOLO per Morrison di Federico Zampaglione

Premio Kinéo Arte/ Lirica: DAMIANO MICHIELETTO

Premio Kinéo Movie for Humanity Award: CINZIA ANGELINI per Mila

Miglior Attore Protagonista Internazionale: GARY OLDMAN per Mank di David Fincher

Miglior Attrice Internazionale: OLIVIA WILLIAMS per The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller

Miglior Regista Internazionale (Serie): DAVID WARREN per Grace and Frankie

Premio Arte/Musica: LOLA ASTANOVA

Premio Arte/Letteratura Kinéo e La Nave di Teseo: KATRIN TUIL per Le cose umane (Les Choses Humains)