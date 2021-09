CS_”Ballo ballo” in prima visione su Rai1

Il musical sulle canzoni di Raffaella Carrà

È la commedia musicale italo spagnola “Ballo ballo”, firmata da Nacho Álvarez, il film proposto in prima visione sabato 4 settembre alle 21.25 su Rai1.

Maria è una ragazza spagnola che, dopo aver lasciato il suo fidanzato sull’altare a Roma, decide di tornare nella sua terra natìa. All’aeroporto di Madrid, quasi per caso, inizia a lavorare come hostess di terra. Per riconsegnare una valigia a un passeggero, si ritrova all’interno di uno studio televisivo dove la ragazza riesce a coronare il suo sogno entrando nel corpo di ballo di un noto programma televisivo. Tutto sarà accompagnato dalle canzoni di Raffaella Carrà. Nel cast Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Natalia Millán, Pedro Casablanc.

