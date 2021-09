NOTA INFORMATIVA // Nuove certificazioni per AKA 7EVEN: TRIPLO DISCO DI PLATINO per “LOCA” e DISCO DI PLATINO per l’album d’esordio “AKA 7EVEN”

Due nuove importanti certificazioni per AKA 7EVEN: il singolo “LOCA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) ha conquistato il TRIPLO DISCO DI PLATINO, assieme all’album d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che ha ottenuto il DISCO DI PLATINO (dati diffusi da Fimi/GfK Italia)!

Una carriera costellata di successi per il giovane artista, che di recente ha pubblicato la versione spagnola di “LOCA” – al link https://columbia.lnk.to/Loca -, firmata assieme al madrileno ROBLEDO, varcando per la prima volta i confini nazionali. È online anche il video del brano al link https://youtu.be/gNsZZSKV-n8.

Con oltre 150 milioni di streaming, di cui 57 milioni di views, AKA 7EVEN colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano. Tra i suoi altri successi anche il singolo “Mi Manchi”, già certificato doppio disco di platino, e l’“AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il repack dell’album d’esordio che per l’occasione si arricchisce dei remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Il progetto è disponibile in streaming e digital download al link https://columbia.lnk.to/Aka7evenSummerEdition.

