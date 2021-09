CS_Radio2 è la voce del Seat Music Awards

Con Nek, Carolina Di Domenico e Malika Ayane

Giovedì 9 e venerdì 10 settembre, in diretta dall’Arena di Verona, anche su Rai Radio2, sarà tempo di Seat Music Awards 2021, due imperdibili appuntamenti con la musica italiana da uno dei suoi cuori pulsanti, l’Arena di Verona. Radio2 commenterà le due serate in esclusiva da una postazione privilegiata allestita all’interno dell’arena, nel retro del palco, coinvolgendo gli artisti che passeranno in studio, al termine dell’esibizione. In una formula collaudata già proposta in occasioni, l’evento è godibile anche in streaming video su RaiPlay, dove il pubblico può seguire la diretta da un’altra angolazione. Senza rinunciare però al linguaggio e al fascino della radio. A condurre la prima serata, una coppia collaudata nata ai microfoni di Radio2, Carolina Di Domenico e Nek. Poi, cambio in corsa, venerdì 10 settembre, quando Nek salirà sul palco dei Seat Awards per esibirsi, e al suo posto, nello studio di Radio2, ci sarà Malika Ayane, un’artista c già impegnata sulle frequenze della rete, che in compagnia di Carolina Di Domenico farà arrivare l’emozione della musica live agli ascoltatori di Radio2 e in Visual su RaiPlay. Direttamente dal cuore pulsante della manifestazione, l’Arena di Verona. Paola Marchesini, direttore di Rai Radio2: “L’evento rafforza la collaborazione tra Rai1 e Radio2 nella copertura dei grandi eventi del servizio pubblico, con la gioia di tornare a raccontare l’emozione dei concerti in occasione di un premio storico della musica italiana”.

Redazione