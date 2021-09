CS_Salvo Sottile e Anna Falchi nel segno dei ‘Fatti Vostri’ |Dal 13 settembre su Rai2 con tante novità

La nuova edizione de I Fatti Vostri nasce sotto il segno del rinnovamento: con la ripresa della vita sociale la piazza torna a popolarsi di nuovi racconti. Le storie più importanti saranno raccontate dagli stessi protagonisti e arricchite con collegamenti in diretta. Il programma di Michele Guardì e Giovanna Flora andrà in onda dal 13 settembre su Rai2 con la conduzione di Salvo Sottile e Anna Falchi e la partecipazione del professor Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e Paolo Fox. L’orchestra sarà diretta dal maestro Stefano Palatresi. Per quest’anno ci saranno anche nuove rubriche: con “le lettere al Comitato” si darà la possibilità ai telespettatori di affacciarsi al famoso balcone per esporre desideri, sogni o bisogni ai quali la piazza cercherà di dare riscontro; “Ci Pensa Patty” è la rubrica dedicata ai consigli di una vera esperta di piccoli e grandi problemi casalinghi quotidiani. E poi Paolo Fox con l’immancabile oroscopo attribuirà ogni giorno le stelle ai singoli segni e il venerdì farà la classifica dei segni più fortunati. I padroni di casa Salvo Sottile e Anna Falchi gestiranno i momenti topici della trasmissione e si avvarranno della simpatia di Emanuela Aureli che darà anche voce ai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Il Professor Broccoli racconterà i grandi momenti della storia, ma anche teatro, televisione, cinema e il costume del nostro Paese. Non mancherà il divertimento con il nuovo gioco della Fattoria: partecipando alla rottura di speciali porcellini-salvadanaio, i telespettatori da casa si potranno aggiudicare fino a 500 euro in gettoni d’oro e un super premio da 1000 euro. Ogni giorno, infine, gli aggiornamenti meteo in tempo reale con il colonnello Morico.

Redazione