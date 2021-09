CS_Nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Martedì 14 settembre, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano, un ampio approfondimento sull’uso del green pass e dei tamponi. Mentre nei prossimi giorni il Cdm potrebbe approvare un decreto che istituisce l’obbligo del certificato verde anche per i dipendenti pubblici, il personale dei ristoranti, dei trasporti e del mondo dello spettacolo, le contraddizioni e le polemiche non cessano di essere all’ordine del giorno, in particolare rispetto alla scelta di non rendere i tamponi gratuiti.

Attraverso una serie di inchieste si tornerà poi a parlare dello stallo dell’Italia rispetto alle terapie precoci e domiciliari e all’utilizzo di cure farmaceutiche che possono avere eccellenti risultati contro la malattia da Covid19 e che già vengono utilizzate in diversi Paesi del mondo come validi alleati nella lotta alla pandemia.

E ancora, come ogni settimana, un aggiornamento sui casi di occupazioni abusive di abitazioni private, un problema trasversale da Milano a Cagliari, fino a Bolzano, passando per Roma.

Infine, non mancherà un ampio spazio dedicato ai casi di minori sottratti ingiustamente alle famiglie e un’inchiesta sul mercato nero dei bambini, dove è possibile illegalmente “scegliere su misura” donatori e madre surrogata per avere un figlio dietro il pagamento di ingenti somme di denaro. Un tema quanto mai attuale a seguito delle polemiche nate nei giorni scorsi dopo la diffusione a Milano di volantini che annunciavano l’arrivo in città, nel maggio 2022, della cosiddetta Fiera del bebè, un salone sulla procreazione assistita che propone anche pratiche non ammesse dalla legge italiana come la maternità surrogata e l’utero in affitto.

Redazione