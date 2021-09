ENRIQUE IGLESIAS

È USCITO OGGI

“FINAL VOL. I”

IL NUOVO ALBUM DELLA SUPERSTAR LATINA

https://enriqueiglesias.lnk.to/FinalVol1

contiene il nuovo singolo “PENDEJO”

e le hit

“ME PASÉ” Feat. Farruko

“DUELE EL CORAZÓN” Feat. Wisin

e “EL BAÑO” Feat. Bad Bunny

È uscito oggi “FINAL VOL. I”, il nuovo album – e forse l’ultimo della sua carriera, come sembra suggerire il titolo – di ENRIQUE IGLESIAS, la superstar mondiale che per oltre vent’anni ha registrato numeri da record segnando la storia della musica e che ancora una volta si conferma il re del latin pop (https://enriqueiglesias.lnk.to/FinalVol1).

Il progetto bilingue arriva dopo l’ultimo album “Sex and Love” pubblicato nel 2014 ed è l’undicesimo album in studio di Enrique. “Final Vol. I” contiene undici tracce dinamiche, incluso il nuovo singolo “Pendejo”. Le voci relative a questo nuovo brano sono iniziate a circolare solo la scorsa settimana, quando a Los Angeles, New York e a Miami sono apparsi dei misteriosi cartelloni pubblicitari che definivano Iglesias come “Pendejo” (stupido), uno strano enigma che ha incuriosito i fan. Caratterizzato da ritmi sensuali caraibici, “Pendejo” è un inno romantico che cattura l’inebriante sensazione di lussuria, la sofferenza che segue a una delusione amorosa e il potere travolgente dell’amore, che riesce a far impazzire e trasformare tutti in “pendejos”.

Da oggi è online al seguente link il video di “Pendejo”: https://www.youtube.com/watch?v=CRYixDvIKcg.

Per la regia di Jessy Terrero, il video ha come protagonista Enrique Iglesias, affiancato dall’attrice messicana Renata Notni. Sullo sfondo di viste suggestive, come il ponte di Brooklyn illuminato dalle luci del tramonto, tra le due star si crea un’intensa alchimia mentre vivono momenti intimi insieme.

“Final Vol. I” contiene anche la hit estiva del 2021 “Me Pasé” ft. Farruko e altri cinque brani inediti, tra cui “Te Fuiste”, impreziosito dalla collaborazione con Myke Towers, e i precedenti singoli “Duele El Corazón” con Wisin, “Súbeme La Radio” con Descemer Bueno e Zion & Lennox, “El Baño” con Bad Bunny e “Move to Miami” con Pitbull.

Questa la tracklist dell’album: “Chasing The Sun”, “Te Fuiste” feat. Myke Towers, “Pendejo”, “Unwell”, “All About You”, “Me Pasé” feat. Farruko, “Subeme La Radio” (feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox), “Duele El Corazon” feat. Wisin, “El Baño” feat. Bad Bunny, “Move To Miami” feat. Pitbull e “El Perdon” con Nicky Jam.

Dopo l’annuncio dell’album, il titolo enigmatico ha immediatamente suscitato la curiosità dei fan, che hanno iniziato a chiedersi se “Final Vol. I” segnasse davvero la fine della carriera della superstar o se, in realtà, sia l’inizio di qualcosa di più grande. Quello che è certo, tuttavia, è che questo attesissimo album costituisce un altro momento decisivo della carriera di Iglesias, caratterizzata da ritmi e sonorità irresistibili che hanno fatto sì che l’artista dominasse le classifiche per quasi due decenni. Dopo il periodo di trasformazione e cambiamento che milioni di persone in tutto il mondo, incluso lo stesso Enrique, hanno affrontato nell’ultimo anno, “Final Vol. I” è come una medicina, una colonna sonora che invita chi la ascolta a celebrare la vita e ad assaporare ogni singolo giorno.

Redazione