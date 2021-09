CS_Su Rai1, al via la nuova edizione di “Domenica in”

Da domenica 19 settembre, ore 14. Conduce Mara Venier

Da domenica 19 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma prenderà il via la nuova edizione, la tredicesima, di “Domenica in” condotta da Mara Venier per il quarto anno consecutivo, eguagliando così le stagioni condotte da Pippo Baudo.

La formula resterà sostanzialmente invariata, avendo come punto di forza le interviste ‘one-to-one’ di Mara Venier con i prestigiosi ospiti che via via si succederanno nelle varie puntate. Lo studio è stato in parte rinnovato per accogliere tutti gli ospiti che saranno invitati nel salotto di Mara Venier, dove si esibiranno accompagnati dalla band di “Domenica in”, diretta anche quest’anno dal Maestro Stefano Magnanensi.

In questa nuova edizione sarà dato ampio spazio all’intrattenimento, ma sempre con un occhio attento all’attualità con interviste e approfondimenti sui temi caldi della settimana: dall’andamento della campagna vaccinale, al ‘green pass’, ai casi di cronaca più significativi.

La regia è di Roberto Croce.

