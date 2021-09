 JESUS CHRIST SUPERSTAR  La più grande opera rock ritorna per il 50° anniversario

Per celebrare il 50° Anniversario della pubblicazione di una delle opere rock più famose, il doppio concept album ”Jesus Christ Superstar” (1970, la prima versione teatrale) viene ripubblicato in vari formati il 17 Settembre. Un progetto discografico con la partecipazione dei due creatori dell’opera, Tim Rice e Andrew Lloyd Webber: digitale, boxset di 3CD LTD Edition con demo esclusivi, note bio-discografiche e interviste ed altre due edizioni standard, 3CD e 2LP.

Nel 1970 Jesus Christ Superstar fu un best-seller globale, salendo al top della classifica di Billboard l’anno seguente, Febbraio e Marzo 1971, e diventando l’album più venduto anche nelle chart di fine anno. Nel 1983, il disco aveva già venduto più di 7 milioni di copie in tutto il mondo. Tim Rice e Andrew Lloyd Webber ebbero inizialmente difficoltà nel proporre ai produttori teatrali la loro ambiziosa opera rock a tema religioso, quindi riuscirono a convincere la MCA Records che finanziò le registrazioni usando un’orchestra sinfonica e i talenti musicali di Ian Gillan, Murray Head, Yvonne Elliman e la Grease Band (il gruppo che accompagnava Joe Cocker): crearono un capolavoro che rivoluzionò per sempre la forma del teatro musicale.

Le nuove edizioni sono state rimasterizzate ad Abbey Road, ed i fan potranno scegliere tra il digitale o tra i vari formati fisici, 3-CD Celebration Box Set con materiale esclusivo e book di 100 pagine con interviste a Lloyd Webber e Rice, scritti di fan speciali come Nile Rodgers e Matt Berry, replica del lyric-book originale del 1970 e memorabilia dalla collezione personale di Tim Rice. Saranno disponibili anche una versione 2CD Digipak e 2LP con rimasterizzazione half-speed. (f.te MusicMap)