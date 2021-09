CS_A “Tale e Quale Show” la sfida sulle note delle star| Secondo appuntamento nel varietà di Rai1

Dopo l’ottimo esordio della prima puntata, che lo ha confermato come uno dei programmi più amati della televisione e più commentati dai social, venerdì 24 settembre torna in prima serata alle 21.25 “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti . I vincitori della scorsa puntata sono stati i Gemelli di Guidonia, con una straordinaria interpretazione di ‘Mille’, la hit estiva di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e sono ora in testa alla classifica provvisoria. In questa nuova puntata, invece, i concorrenti vestiranno i panni di veri e propri fuoriclasse della musica, come Liza Minnelli (Francesca Aleotta), Tina Turner (Deborah Johnson), Baby K (Federica Nargi), Donatella Rettore (Stefania Orlando), Damiano dei Maneskin (Alba Parietti), Claudio Baglioni (Dennis Fantina), i Bee Gees (i Gemelli di Guidonia), Nino D’Angelo (Biagio Izzo), Franco Califano (Simone Montedoro), Sangiovanni (Pierpaolo Petrelli) e Mika (Ciro Priello). Chi di loro riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa?

Redazione