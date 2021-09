CS_”Arena Suzuki ’60 ’70 ’80” su Rai1|Due appuntamenti con Amadeus per rivivere trent’anni di musica italiana e internazionale

Sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre in prima serata su Rai1 andrà in onda c. Due appuntamenti dall’Arena di Verona, con la conduzione di Amadeus, per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale.

Sabato 25 settembre, alle 21.25, il primo appuntamento vedrà esibirsi artisti che hanno segnato le hit-parade di quegli anni: Europe, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spenser, Sergio Caputo, Spagna. E segnerà anche il debutto di Amadeus sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, nelle vesti di conduttore e, anche di dj: da dietro una consolle, che sarà uno dei nuclei fondamentali della scena, farà ascoltare la sua playlist, una sorta di diario sentimentale articolato anche dagli incontri con gli ospiti.

Radio 2 sarà la radio ufficiale delle due serate evento.

Redazione