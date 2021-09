CS_Alessandro Cattelan su Rai1 con “Da Grande” Tra gli ospiti Marcel Jacobs, Gianmarco Tamberi, Raoul Bova

Tra gli ospiti, Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Raoul Bova

Due uomini d’oro per Alessandro Cattelan: ci sono anche i campioni olimpici di Tokio Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi tra gli ospiti del secondo appuntamento con “Da Grande” in onda domenica 26 settembre alle 21,25 su Rai1, in diretta dagli Studi Rai di Milano. Protagonisti del programma, prodotto in collaborazione con Fremantle, anche altri ospiti d’eccezione come Raoul Bova, Lillo e Serena Rossi. Oltre a loro, tornerà Elodie con una performance speciale e ci saranno Sangiovanni, uno dei nuovi protagonisti del panorama musicale italiano, e Benji e Bella Thorne con il racconto del loro debutto al cinema.

Alessandro Cattelan sarà presente nello show, coinvolgendo gli ospiti in numeri scenografici e improvvisazioni, affrontando con ironia diversi temi della vita e dell’attualità in un mix di intrattenimento e spunti di riflessione.

“Da Grande” è un programma di Alessandro Cattelan, scritto da Alessandro Cattelan, Federico Giunta, Laura Mariani, Luca Monarca, Luca Restivo, Ugo Ripamonti. Scenografia Giuseppe Chiara. Direzione creativa: Simone Ferrari & Lulu Helbaek. Regia di Cristian Biondani.