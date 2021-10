CS_Su Rai2 arriva ‘Missione Beauty’

Al via il nuovo beauty-talent show condotto da Melissa Satta

Melissa Satta parte per una nuova missione, per conto della bellezza. Da venerdì 1 ottobre – con un “anticipo” a giovedì 30 settembre – la modella e showgirl condurrà infatti ‘Missione Beauty’, il nuovo talent show a caccia di aspiranti Make-up Artist (MUA) e Hair-Stylist (HS), in onda ogni venerdì alle 17.15 su Rai2. Assieme a lei tre giudici d’eccezione, tre beauty-master dello star-system: Manuele Mameli (Celebrity Fashion Make-up Artist e Hair-Stylist), Elisa Rampi (Celebrity Hair-stylist & Make-up Artist) e Guido Taroni (fotografo di moda e di interior design). A loro sarà affidata la selezione dei concorrenti tra Make-up Artist e Hair-stylist provenienti da tutta Italia per mettersi in gioco con le loro storie e cimentarsi in prove di talento e di stile sempre più difficili, dai pressure-test alle situazioni a sorpresa. Un percorso di gara che si snoderà in 8 puntate dalle audizioni di 24 candidati, passando per la selezione dei 16 finalisti in coppie da 8, fino alla scelta della coppia vincitrice formata da un Make-up Artist e un Hair-stylist, che si saranno distinti per professionalità, personalità e stile. Saranno 2 le/i vincitrici/vincitori che si potranno aggiudicare un contratto da Ambassador e Tutorship con due brand leader mondiali del Make-up e dell’Hairstyle e iniziare così una nuova vita professionale.

“Missione Beauty”, perciò, non è una semplice competizione a colpi di spazzole, pennelli e rossetti, ma un programma che vuole innanzitutto individuare e coltivare giovani talenti, i loro sogni e le loro aspirazioni. In più vuole celebrare la bellezza contemporanea e i suoi valori d’inclusività, diversità e sostenibilità come principi consolidati del nostro tempo e non semplici tendenze del mondo beauty. In un’epoca in cui anche gli uomini sono tornati a usare il make-up, la ‘Missione Beauty’ dei concorrenti dovrà essere globale e genderless. Dovranno essere capaci di declinare i look scegliendo texture, colori, prodotti.

La “missione” prende il via giovedì 30 settembre con le audizioni: ventiquattro giovani talenti provenienti da tutta Italia avranno l’opportunità di raccontare la propria storia e il proprio talento: la seconda puntata, invece, andrà in onda venerdì 1° ottobre e inaugurerà l’appuntamento fisso settimanale del venerdì alle 17.15 che accompagnerà il pubblico fino alla finale del 10 dicembre.

Tutte le puntate di “Missione Beauty” saranno trasmesse su Rai2 e su RaiPlay a partire dal 30 settembre con contenuti extra, e ogni settimana, sulle piattaforme social di Rai2 (@instarai2) il pubblico potrà seguire i concorrenti nel backstage, non solo durante la messa in onda, con indiscrezioni, approfondimenti, tutorial con i giudici, contenuti extra e curiosità sul primo beauty talent show di Rai 2.

Redazione