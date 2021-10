CS_”Verissimo”: sabato e domenica in compagnia di Silvia Toffanin

Sabato 2 e domenica 3 ottobre, alle ore 16.30, doppio appuntamento con “Verissimo”.

Tra gli ospiti del weekend in compagnia di Silvia Toffanin:• Sabato saranno in studio: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, nuovi conduttori di “Striscia la Notizia”, la giornalista Barbara Palombelli, Paola Egonu, capitana della Nazionale di pallavolo campione d’Europa ed Enrico Brignano con la compagna Flora Canto. E ancora, spazio al racconto dell’atto d’amore di Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del trono gay di “Uomini e donne”, nei confronti della sorella Federica.• Domenica saranno protagonisti del talk show: in esclusiva, l’intensa storia di Francesca Neri, Gabriel Garko, Federica Panicucci e per la prima volta a Verissimo Giancarlo Magalli.

Redazione