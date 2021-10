CS_A “Chi l’ha visto?” il caso della pensionata di Ardea

Su Rai3, con Federica Sciarelli

Il caso della pensionata di Ardea (Roma) trovata morta in casa sarà al centro della puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 6 ottobre alle 21.20 su Rai3. Suo figlio Fabrizio, che aveva parlato alla trasmissione ipotizzando un incidente domestico, è stato arrestato: ancora un altro genitore ucciso dal proprio figlio? Inoltre, che cosa è successo alla modella e istruttrice cinofila Polina? E i cani che addestrava che fine hanno fatto? Ritorna la scomparsa di Giggino Wi-fi perché c’è stato un nuovo avvistamento del giovane di Meta di Sorrento. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

